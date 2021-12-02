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Yaramazlara biraz batar!

Bekleyiş sona eriyor: ‘Peaky Blinders’ın 6’ıncı sezonundan ilk tanıtım

‘Peaky Blinders’ dizisinin merakla beklenen 6’ncı sezonundan tanıtım yayınlandı.

Fotoğraf: BBC

BBC dizisi Netflix platformundan da dünya çapında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 5’inci sezonu iki yıl önce yayınlanmış, hayranları bir süredir 6’ncı ve son sezonun yayınlanmasını beklemeye başlamıştı.


Yeni yayınlanan teaser’da ‘Peaky Blinders’ çetesinin başı Thomas Shelby (Cillian Murphy) geri dönüyor. 5’inci sezonun finali seyirciyi merakta bırakan bir sahneyle sona ermişti.

Tanıtımda Shelby diziye ikinci sezonda katılan ve seyircinin favori karakterlerinden Alfie Solomons’a (Tom Hardy) “Senin son sahneni yazmış olabilirim” diyor.

Solomons ve Shelby’nin ortaklığı dizinin en merak edilen öykülerinden biri. Nitekim son sezonun kısa tanıtımı bu ikiliye odaklanılacağına dair sinyaller veriyor.

Dizinin hayranlarının hasret dolu bekleyişi birkaç ay içinde son bulacak. Final sezonunun yayın tarihi 2022’nin başı olarak duyuruldu.

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