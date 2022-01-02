Peaky Blinders’ın final sezonundan ilk fragman

‘Peaky Blinders’ dizisinin merakla beklenen 6’ncı ve son sezonundan ilk fragman yayınlandı.
BBC dizisi Netflix platformundan da dünya çapında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 5’inci sezonu iki yıl önce yayınlanmış, hayranları bir süredir 6’ncı ve son sezonun yayınlanmasını beklemeye başlamıştı.
5’inci sezonun finali seyirciyi merakta bırakan bir sahneyle sona ermişti. Aralık ayı başında yayınlanan ‘teaser’da ‘Peaky Blinders’ çetesinin başı Thomas Shelby’nin (Cillian Murphy) geri döndüğü görülmüştü.