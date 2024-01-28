Netflix şubat seçkisinde öne çıkanlar

Netflix şubat seçkisinin öne çıkan içerikleri arasında Berkun Oya’nın yeni mini dizisi ‘Kuvvetli Bir Alkış’, muzip romantik komedi ‘Aşk Oyunu’ ve başrollerini Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Kül’ filmi yer alıyor.

Kuvvetli Bir Alkış

‘Bir Başkadır’ ve ‘Cici’nin yaratıcısı Berkun Oya’nın yeni mini dizisinin başrollerini Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu paylaşıyor. 29 Şubat’ta yayınlanacak dizi, anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor.

Kül

Başrolünde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı filmde, görünüşte kusursuz bir hayata sahip evli bir çiftin yaşamı gizemli bir kitapla aniden değişiyor. Gökçe eşi Kenan’ın sahip olduğu yayınevine gönderilen kitaplardan biri olan Kül’ü keşfettiği andan itibaren bu büyülü hikayenin peşine düşüyor ve kendisini gizemli bir adamla fırtınalı bir ilişkinin ortasında buluyor. Ancak Kül’ün hikayesinde gizlenen anılar bu duygulardan çok daha fazlasını barındırıyor.

Gizemli bir hikayenin tüm sırlarını adım adım ortaya döken Kül, 9 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Aşk Oyunu

Bu muzip romantik komedi filminde Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. ve Tom Ellis başrollerde.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde izleyiciyle buluşacak filmde, New Yorklu spor yazarı Mack, yıllarını en yakın dostu Adam ve diğer arkadaşlarıyla birlikte baştan çıkarma ‘oyunları’ planlayarak geçirmiştir. Bu sayede yıllar içinde sayısız tek gecelik ilişki yaşamış olsa da bu oyunun bazı katı kuralları da vardır. Bunlardan en önemlisi, tek gecelik ilişkiyi gerçek ilişkiye çevirmemektir. Ancak Mack, son hedefi olan çekici savaş muhabiri Nick’e beklenmedik bir şekilde âşık olunca oyunu baştan sona yeniden gözden geçirir. İş, eğlence, dostluk ve romantizm arasındaki sınırlar bulanıklaşırken Mack, ciddi bir ilişkinin neler gerektirdiğini öğrenmek zorunda kalır.

Bir Gün

David Nicholls imzalı romandan uyarlanan, Anne Hathaway ve Jim Sturgess’in başrolleri paylaştığı 2011 yapımı romantik dram filmi 8 Şubat’ta kütüphaneye ekleniyor.

Dexter ve Emma’nın ilk tanıştıkları yer 1988 yılındaki mezuniyet balosudur. O tarihten sonra, birbirlerini yalnızca yılda bir kez düzenlenen okul etkinliklerinde görmeye başlarlar ve bu 20 yıl boyunca devam eder.

Penceremden: Göz Göze

Yazın yaşananlardan sonra Ares ve Raquel ilişkilerinin geleceği konusunda şüpheye düşer ve yollarını ayırmaya karar verirler. Ancak kışın Barselona’da tekrar karşılaştıklarında, birbirlerine duydukları aşk ve arzu yadsınamazdır. 23 Şubat’ta yayınlanacak üçlemenin bu son filminde aile baskısına rağmen tekrar bir araya gelebilecekler mi?

Avatar: The Last Airbender

2005 yılında çıkan ve Emmy ödüllü animasyondan uyarlanan dizi, Aang, Katara ve Sokka karakterleri üzerine yoğunlaşacak. Dört elementi bükebilmesiyle ‘Avatar’ olarak bilinen Aang ve arkadaşları, dünyayı Ateş Kralı’ndan kurtarmaya çalışacak.

22 Şubat’ta yayına girecek dizinin kadrosunda; Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor.

Good Morning, Verônica: 3. Sezon

Brezilya yapımı suç drama dizisinin 14 Şubat’ta yayına girecek üçüncü ve final sezonunda adalet arayışında kritik bir noktaya gelen Verônica, beklenmedik ittifaklar kurar ve geçmişini aydınlatır.

Love is Blind: 6. Sezon

Aşk arayışlarına hareket getirmek isteyen Charlottelu bekârlar, kapsüllere girip dört hafta süren, çılgın bir romantizm ve kendini keşif yolculuğuna çıkıyor. Dizinin altıncı sezonu 14 Şubat’ta yayında.

Kod 8: 2. Kısım

Güçleri olan insanların baskı altına alındığı şehirde eski bir suçlu, bir genci yozlaşmış polisten korumak için nefret ettiği uyuşturucu baronundan yardım istemek zorunda kalır. Kod 8: 2. Kısım 28 Şubat’ta yayında.

Rythm + Flow: İtalya

19 Şubat’ta başlayacak ve marta kadar her hafta yeni bölümün yayınlanacağı bu müzik yarışması programında Fabri Fibra, Geolier ve Rose Villain, İtalya’nın yeni rap süperstarını bulmak için Roma, Napoli ve Milano sokaklarına iniyor.

A Killer Paradox

Choi Woo-shik, Son Suk-ku ve Lee Hee-joon’un başrolleri paylaştığı Güney Kore dizisi, yanlışlıkla bir seri katili öldüren bir adamla onu amansızca takip eden bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Dizi 9 Şubat’ta yayında.

Formula 1: Drive to Survive: 6. Sezon

Formula 1’in kıyasıya rekabetle dolu bir sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor. 23 Şubat’ta yayında.

Einstein ve Atom Bombası

Einstein, Nazi Almanyası’ndan kaçtıktan sonra neler yaşandı? 16 Şubat’ta yayınlanacak, arşiv görüntülerinden ve Einstein’ın kendi sözlerinden faydalanan bu belgesel-drama, bir dâhinin zihnini inceliyor.

Aşık, Sapkın, Katil

Sürprizlerle dolu bu belgeselde aşkı internette aramaya karar veren bir tamirci, takıntılı davranışlarını ölümcül noktalara taşımaktan çekinmeyen bir kadınla tanışır. 9 Şubat’ta yayında.