‘Kül’ filminden ilk fragman: Bu kimin hikayesi?

Netflix, başrollerinde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı yeni filmi ‘Kül’ün ilk fragmanını paylaştı.

Fotoğraflar: Netflix

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği filmde, görünüşte kusursuz bir hayata sahip evli bir çiftin yaşamı gizemli bir kitap ile aniden değişiyor. Gökçe eşi Kenan’ın sahip olduğu yayınevine gönderilen kitaplardan biri olan Kül’ü keşfettiği andan itibaren bu büyülü hikayenin peşine düşüyor ve kendisini gizemli bir adamla fırtınalı bir ilişkinin ortasında buluyor.

Ancak Kül’ün hikayesinde gizlenen anılar bu duygulardan çok daha fazlasını barındırıyor.

Gizemli bir hikayenin tüm sırlarını adım adım ortaya döken Kül, 9 Şubat’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Film hakkında

Gökçe kendi yaşamında kaybettiği heyecanı eşi Kenan’ın sahibi olduğu yayınevine gelen kitaplardan Kül’ün hikayesinde bulur. Peşine takıldığı bu gizemli hikaye, Gökçe’ye uzun zamandır hissedemediği duyguları yeniden yaşatırken, Kenan’la sahip oldukları mutlu aile tablosunun kısa sürede paramparça olmasına neden olur.