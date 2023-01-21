Netflix dizisi Cobra Kai, 6’ncı sezonla veda ediyor

Netflix, dövüş sanatlarını merkezine alan komedi dram dizisi ‘Cobra Kai’nin 6’ncı sezonun sonunda biteceğini duyurdu.

William Zabka ve Ralph Macchio Cobra Kai’nin iki başrol oyuncusu

Netflix’te 2018’den beri yayımlanan ‘Cobra Kai’ Aralık ayında yayımlanacak 6’ncı sezonla veda edeceğini bir veda videosuyla duyurdu.

Cobra Kai, özellikle gençlerin takip ettiği film değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes’ta 5’inci sezonu için yüzde 98 gibi yüksek bir ‘tazelik’ onayı almıştı.

Cobra Kai’nin başarısı, eski bir kült film olan Karate Kid’in güçlü ve ilham dolu hikayesine dayanıyor. 1984’te yayımlanan Karate Kid’de Daniel LaRusso adlı ergenin, kendisini Uzakdoğu dövüş sanatlarıyla tanıştıran Miyagi sayesinde kendine olan güvenini kazanıp olgunlaşmasını anlatıyordu.

Cobra Kai’de karşımıza yine Daniel LaRusso çıkıyor. Hikayeye göre aradan 30 yıl geçmiş ancak tıpkı Karate Kid’de olduğu gibi Daniel LaRusso ile Johnny Lawrence (William Zabka) arasındaki mücadele devam ediyor.

Ralph Macchio (solda), 1984’teki filmde de Daniel LaRusso’yu canlandırmıştı

Başrollerini Ralph Macchio ve William Zabka’nın paylaştığı “Cobra Kai”, 1984 All Valley Karate Turnuvası’ndaki olaylardan 30 yıl sonra geçen “Karate Kid”de geçiyor ve Daniel LaRusso ile Johnny Lawrence arasındaki hiç bitmeyen çatışmayı sürdürüyor.

Dizinin yaratıcıları Josh Heald, Jon Hurwitz ve Hayden Schlossberg Cobra Kai’nin bittiğini ancak başka Karate Kid hikayeleri anlatmaya devam edeceklerini söyledi.