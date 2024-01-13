Netanyahu ‘soykırım’ davasını takmadı: Lahey bizi durduramaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

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Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı ‘soykırım’ davasına ilişkin konuştu.

AA’nın haberine göre Netanyahu, “Hamas’ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze’nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz” dedi.

“Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de ‘şer ekseni’ bizi durdurabilecek” ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedef için güvenliğe daha fazla fon sağlayacaklarını söyledi.

‘Soykırım’ davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023’te UAD’de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD’den dokuz ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

UAD’de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak’ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak’ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.