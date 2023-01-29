Netanyahu: Kudüs saldırısına güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Doğu Kudüs’te gerçekleşen saldırıya hızlı ve güçlü bir karşılık vereceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Gerilimi tırmandırmak istemediklerini ancak olağanüstü her duruma hazır olduklarını belirten Netanyahu, verecekleri cevapla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Netanyahu ayrıca, kendisini arayarak yaşadığı şoku ve başsağlığı dileklerini ileten ABD Başkanı Joe Biden’e teşekkür etti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na 26 Ocak’ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı dokuz Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ardından Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde iki gün önce düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi yaşamını yitirmiş, üç kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Yine Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, iki İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.