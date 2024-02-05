Netanyahu: Gazze savaşı aylarca sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye saldırıların aylarca sürebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Likud Partisi’nin İsrail Meclisi’ndeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan Netanyahu, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana süren saldırılara ilişkin konuştu.

Netanyahu,“Amacımız Hamas’a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz, bu nedenle Gazze Şeridi’nin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın lider kadrosu öldürülmeden saldırılarının nihayete ermemesi gerektiğini savunan başbakan Netanyahu, “Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil, aylar sürecek” dedi.

Gazze’de tutulan İsrailli rehinelere de değinen Netanyahu, onların eve dönmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini ancak ‘Hamas’ın kabul edilemeyecek talepleri olduğunu’ söyledi.

İsrail, rehineler için geçici ateşkes, Hamas’sa kalıcı ateşkes istiyor.