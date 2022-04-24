Nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba ‘izleniyor’

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir küçük akbaba, Eskişehir’de yürütülen Türleri Yerinde Koruma Projesi kapsamında üzerine takılan uydu vericisiyle izleniyor.

Fotoğraf: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, KuzeyDoğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD’den Utah Üniversitesi’nin işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, dokuz günlük çalışma sonunda yakalanan küçük akbabaya uydu takip cihazı takıldı.

Uzmanlarca yeniden doğaya bırakılan kuş, Türkiye’deki üreme alanlarından Eskişehir’de takip edilecek.

Derneğin bilim koordinatörü Emrah Çoban, nesli tehlike altına olan küçük akbabaları izlemeye yönelik çalışmanın ilk ayağını Iğdır’da yaptıklarını söyledi.

Eskişehir’de ilk kez küçük akbaba yakaladıklarını ifade eden Çoban şöyle konuştu: “Küçük akbabalar için ne kadar fazla bilgi sahibi olursak onları korumak için daha fazla çalışabiliriz. Bundan sonra küçük akbabayı, gelecek koordinatlarla takip edeceğiz. Verici her dakikada aldığı koordinatları kısa mesaj yoluyla 24 saatte bir bize gönderecek.”

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin de bölge insanının kentteki akbaba türlerinden habersiz olduğunu belirterek, “Akbabalar doğa için önemli türler. Verici taktığımız küçük akbabanın hem hareketlerini göreceğiz hem de yuva alanlarını göreceğiz. Daha sonra da yaz sonunda göçünü izleyeceğiz” dedi.