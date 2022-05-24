Nesli tükenme tehlikesi altında: Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu

Aksaray’ın Eskil ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Kökez köyünde devriye görevi yaptığı sırada bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım eden jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Aksaray Üniversitesi veterinerlik fakültesi hayvan hastanesine götürülen kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.