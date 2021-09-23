Neşet Ertaş özel konserle anılacak

Halk ozanı Neşet Ertaş özel bir konserle anılacak. Etkinlik, 25 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT 2’den canlı olarak yayınlanacak.

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Yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak, birçok kaset ve ‘long play‘e imza atan Ertaş, 25 Eylül 2012’de prostat kanserine yenik düşerek 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

‘Bozkırın Tezenesi’, UNESCO tarafından da ‘yaşayan insan hazinesi‘ olarak kabul edilmişti.

TRT’nin açıklamasına göer Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gecede, İstanbul Radyosu Türk halk müziği sanatçısı Zafer Gündoğdu şef olarak görev alacak.

Gecenin solistleri ise Nilgün Kızılcı, Gülşen Kutlu ve Ümit Tokcan.

Konserde, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Türk Halk Müziği Korosu’nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ses ve saz sanatçıları ile TRT Radyoları ses ve saz sanatçıları da yer alacak.