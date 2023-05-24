Nermin Abadan Unat’tan ‘Oy verin’ çağrısı

‘Hocaların hocası’ olarak bilinen 103 yaşındaki siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat, seçmenleri oy vermeye ve sandıkları korumaya çağırdı.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden Unat, ‘bu önemli seçimde’ küskünlük ve kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını istedi.

Aposto’ya konuşan Unat, şu çağrıyı yaptı:

*Evlatlarım. Önümüzde yeni bir seçim var. 28 Mayıs’taki bu seçim bir referandumdur.

*Ya demokrasiyi seçeceğiz ya otokrasiyi. Ya adaleti seçeceğiz ya keyfiyeti. Ya tüm milletimiz kazanacak ya da bir avuç insan kazanacak.

*Türkiye’de yapılan ilk seçimlerinden bu yana hep oy kullandım. Şimdi 28 Mayıs’taki seçimde de oy kullanacağım.

*Bu çok önemli seçimde küskünlük ve kırgınlıklarınızı lütfen kenara bırakın. Sizleri oy kullanmaya, sandıkları korumaya çağırıyorum.

*Atatürk bu vatanı bize emanet etti. Emanetine sahip çıkalım. Lütfen oy verin. Arkadaşlarınızı oy vermeye davet edin. Hepinizi gözlerinizden öperim.