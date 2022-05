Neil Patrick Harris’in yeni dizisinden tanıtım: Ayrılıklar berbattır, bekar hayatı öyle olmak zorunda değil

‘How I Met Your Mother‘ın ‘Barney Stinson’ı olarak kalpleri kazanan Neil Patrick Harris yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Fotoğraf: Netflix

Netflix’in yeni dizisi ‘Uncoupled‘ 29 Temmuz’da yayınlanacak.

Harris dizide ABD Manhattan’da yaşayan ve 17 yıllık eşiyle mükemmel bir hayatı olduğunu düşünen Michael karakterini canlandırıyor. Hiç beklemediği bir anda eşi tarafından terk edilince kendini iki kabusun ortasında buluyor: Ruh eşi sandığı adamı kaybetmek ve New York’ta yeniden 40’larının ortasında bekar bir eşcinsel adam olmak.

‘Uncoupled‘ın yaratıcı ekibi ‘Sex and the City’ ve ‘Emily in Paris‘ dizilerinden tanınan senarist Darren Star ve Modern Family’nin yapımcısı Jeffrey Richman.

Netflix diziden ilk tanıtımı sosyal medya hesaplarından “Ayrılıklar iğrençtir ama bekar hayatı öyle olmak zorunda değil” noyuyla yayınladı.