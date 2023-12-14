Nefes borusu yırtılan hastadan sonra uzmanlar uyardı: Hapşırığınızı tutmayın

İskoçya’da bir adamın hapşırığını tutmaya çalışırken boğazında bir yırtık oluşması üzerine doktorlardan uyarı geldi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre 30’lu yaşlardaki hasta, hapşırığını bastırmak için burnunu sıkıp ağzını kapattıktan sonra şiddetli ağrılar içinde Dundee’deki bir hastaneye götürüldü.

Yapılan taramalarda hastanın nefes borusunda 2 milimetrelik bir yırtık olduğu ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan hasta, hapşırdığı sırada araba kullanmaktaydı, ve alerji ve boğaz tahrişi gibi sorunlar yaşıyordu.

Hastaya cerrahi müdahale gerekmemiş ve gözlem için hastanede tutulmuştu.

Taburcu edildiğinde kendisine ağrı kesici ve saman nezlesi ilacı verildi. Doktorlar ayrıca iki hafta boyunca yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınmasını tavsiye etti.

Beş hafta sonra yapılan taramada yırtığın iyileştiği görüldü.

Ağız ve burun kapatılırsa basınç 20 kat artıyor

Dundee Üniversitesi sağlık görevlileri, hapşırma sırasında hem ağız hem de burun kapatılırsa, üst solunum yollarındaki basıncın yaklaşık 20 kat artabileceğini belirtiyor.

Bu da kulak zarı yırtılması, anevrizma ve hatta kaburga kırılması gibi yaralanmalara yol açabilir.

Vaka, BMJ Case Reports adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Tıbbi adıyla ‘spontane trakeal perforasyon’ olarak bilinen ani boğaz yırtılması nadir görülse de potansiyel olarak hayati tehlikeye yol açabilir.