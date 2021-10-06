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Yaramazlara biraz batar!

Neden bazı Covid hastalarının ayak parmağı morarıyor?

Covid-19’a yakalanan kişilerin bazılarında ayak parmağında oluşan morarmaların nedeni yeni bir araştırmayla anlaşıldı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Covid parmağı’ olarak bilinen durum her yaşta hastada görülebiliyor ancak çocuk ve gençlerde daha yaygın.


Ayak parmağında kızarıklık, morarıklık olarak kendi gösteren durum, bazı hastalarda şişkinlik ve kaşıntıyla birlikte son derece ağrılı olabiliyor. Bazıları haftalar içinde düzelirken aylar süren vakalar da var. Hatta bazı nadir örneklerde ağrı nedeniyle yürüyemeyen çocuk hastalara da rastlandı.

Yeni araştırma, durumun vücudun virüsten kurtulmak için saldırı haline geçmesinin bir yan etkisi olabileceğini gösterdi.

Fransa’daki Paris Üniversitesi’nde yapılan araştırma için 50 ‘Covid parmağı‘ görülen vaka ile benzer lezyonları olan ancak Covid-19’le ilişkili olmayan 13 hasta karşılaştırıldı.

Cilt ve kan testlerine dayanarak ‘Covid parmağı‘ durumunda, bağışıklık sisteminin corona virüsüyle mücadele ederken kullandığı iki mekanizmanın rol oynadığı sonucuna vardı.

Biri tip 1 interferon adı verilen antiviral protein, diğeri yalnızca virüse değil yanlışlıkla hasta kişinin dokularına da saldıran bir antikor türü.

Araştırmacılar bulguları sayesinde durumun daha iyi anlaşılmasını ve daha etkili tedavilerin geliştirilmesini umuyor.

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