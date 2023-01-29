Necati Doğru: Valiyi diliyle titretir

Ön sırada Vali’nin yanında oturan yolların yapımı ile bakımından sorumlu bakan anında ayağa kalktı. Kalkarken ilk refleks; o da hemen ceketinin önünü ilikledi ve “yolun bozuk olan 3 kilometresi 24 saat içinde onarılacak efendim…” diyebildi. İşte güçlü lider! Valiyi diliyle titretir. Ayakta bakan bekletir. Anadolu’nun siyasal kültürü böyle: Bu toplum padişahlık dönemlerinden beri hep güçlü liderin peşinden gitti. Güçlü lider sevdi. Etrafında birleşti. Bugün toplum dara düştü, sıkıntıya battı, umutsuzluğa gömüldü. Yeni bir güçlü lider arıyor. 2021 yılının Kasım ayında 8 TL olan 1 Doları, 24 saat içinde 18 TL’ye fırlatarak yıllık enflasyonun yüzde 180’e kadar çıldırmasına yol açtı. İşte bu yolu döşeyerek halkı “yandım anam umutsuzluğuna gömen” güçlü lider ne yapıp edecek, kendini olduğundan daha güçlü gösterecek ki, oylarını artırabilirsin. 14 Mayıs gecesi sandıktan çıkması beklenen 54 milyon geçerli oyun en azından 27 milyonunu alabilsin.

Necati Doğru’nun yazısı