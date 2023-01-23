Necati Doğru: Türkiye’deki fiyat artışları, Rusya ve Ukrayna’nın bile üç katına ulaştı

Türkiye’deki fiyat artışları, savaşmakta olan Rusya ile Ukrayna’nın bile üç katı yüksekliğe ulaştı. Türkiye’yi bu duruma; “128 milyar doları hesapsızca, bilgisizce, sorumsuzca savurup bitirenler” ve Suudi Arabistan Maliye Bakanı’nın şişinerek söylediği “korunacak ülke” durumuna düşürenler getirdi. Suudi Bakan, Davos’ta; “Bazı ülkeler borçlarını çeviremeyerek temerrüde (iflasa) düştü, daha fazla ülkenin temerrüde düşebilme olasılığı var. En kırılgan ülkelere yardım etmeliyiz. Pakistan, Mısır, Türkiye’ye ekonomik destek veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz” dedi. Özetle hesap kabardı. Sandık yola çıktı. Seçime gün sayımı başladı. Halk sandıkta “eti ve patates ile soğanı lüks haline getirenlerden” hesabı soracaktır.

Necati Doğru’nun yazısı