Necati Doğru: Küfe halkın sırtında

2023 yılında küfenin içi halktan kanun zoruyla toplanan; gelir vergisi, kurumlar vergisi, özel tüketim vergisi, dahilde ve ithalatta alınan KDV, motorlu taşıtlar, banka sigorta, damga, harçlar ve vergi dışı gelirlerle doldurulacak. Vergi gelirleri toplamı 3 trilyon 810 milyar TL tutuyor. Harcama ise 4 trilyon 400 milyarı bulacak. Küfe (Bütçe) 659 milyar TL açık verecek. Bu açık da yine halktan toplanacak ya da yüksek, yakıcı enflasyonun yarattığı gizli vergi yoluyla yine halktan alınacak, açık kapatılacak.

Ayıptır!

Cumhurbaşkanı aldatıyor!

Küfe sırtımda diyor. Küfeyi o taşımıyor.

Küfe halkın sırtında!

Cumhurbaşkanı, bakanları, partisi, kadroları, yandaşları dolu küfeyi bütçe kanunda yazdıkları şekilde kitabına, defterine uydurarak, harcama fasıllarına ayırıp çatır-çatır harcayarak boşaltıyorlar.

Küfe şu demek: Halk biriktirir. İktidar harcar.

Necati Doğru’nun yazısı