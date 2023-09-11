Necati Doğru: IMF batmış ülkeleri, Dünya Bankası muhtaç ülkeleri kucaklar

Ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor durumu doğdu. Bizim iktidarın önde gelen adamları IMF’ye ‘lekeli’ muamelesi çekip, Dünya Bankası’nı ‘zemzem suyuyla yıkanmış ak kaşığa’ çevirdiler. Bu ne yaman çelişki: IMF bir öcüdür. Dünya Bankası cici. Dünya Bankası’nın Türkiye temsilcisi Humberto Lopez; ‘Türkiye’ye 35 milyar dolar göndereceklerini’ Anadolu Ajansı’na açıklamış.

Bu haberi yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bütün dünya duysun” diye İngilizce olarak yeniden kaleme alıp sitesinden bir daha yayına sokmuş. Yani! Dünya Bankası! Bize hayran! Açıklanan paketleri, planları, programları, ara geçişleri, dün faiz haramdır deyip bugün helaldir deyişleri çok beğeniyor, destekliyor, tutarlı buluyor(!) IMF: Batmış ülkeleri. Dünya Bankası: Muhtaç ülkeleri. Kucaklar.

Necati Doğru’nun yazısı