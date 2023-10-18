Necati Doğru: Hiçbir ahlaki, siyasi, askeri denklik yok

Bu eşitsiz bir savaş. Hiçbir ahlaki, siyasi, askeri denklik yok. İsrail’in yüksek yıkım gücü var. ABD tarafından tıka basa silahlandırılmış olması yetmiyormuş gibi ABD ve İngiltere, savaş gemileri, deniz altı ve hava gücüyle İsrail’in yanındalar. Batı medeniyeti Filistinlilerin toptan yok edilmesine seyirci olmayı barktı, destek veriyor.

Çürüme! İnsanlık sınavı. Ortadoğu felaket yıkım, kıyım, vahşet sahnesine dönebilir. İsrail savaş makinesi hedefine bir yandan Gazze’yi, bir yandan Lübnan’ı, bir yandan Suriye’yi ve bir yandan da İran’ı koydu. Başladığı yere geri döndü: Kan ve Gözyaşı!

Necati Doğru’nun yazısı