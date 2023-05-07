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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Finans merkezinden fon vurgununa

Finans Merkezi. O sinek avlıyor. Talihsizlik mi diyelim, nazara geldi diye mi dövünelim. İstanbul’da 4 milyar TL’ye mâl edilecek diye yola çıkılan fakat şimdilik 65 milyar TL’ye mâl olan Finans Merkezi’nin tantanalı törenle açıldığı hafta Türkiye bir “Fon Vurgunu” haberiyle sarsıldı. Sahaların en çalışkan ve yetenekli futbolcuları oldukları için “milyonlarca dolar karşılığı kulüp değiştiren futbolcuları; Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, Mert Çetin bir fon vurgunun kurbanı oldular. Banka şubesinin müdürü, futbolculara “dolar bazında yüzde 30 kazanç vereceğim diyerek fon oluşturup” paralarını toplamış. Sonu acıklı! Dolar bazında yüzde 30 getiri avına çıkan uyanık futbolcular, ana paralarını da alamaz duruma düştüler. Çare bulsun diye Cumhurbaşkanı’na başvurdular. Cumhurbaşkanı da İçişleri Bakanı’na “bu meseleyi çözün” talimatı verdi.

Necati Doğru’nun yazısı


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