Necati Doğru: Erkam’ın tespih valisi

Erkam Yıldırım Bey, bir giyim mağazasında geniş, rahat bir koltuğa kaykılmış oturuyor ve bir elinde 33’lük tespihi çekiyordu. Sol yanında Erzurum Valisi, tam karşısında askeri üniforması içinde İl Jandarma Komutanı Albay vardı… Ve kentin iktidar partisi önde gelenleri de vali ile jandarma komutanı arasında yerlerini almışlardı. Cumhuriyetimiz Erzurum Kongresi ile yola çıktı. 100 yıl sonra Erzurum’da Vali ile Jandarma Komutanı’nın eski başbakanın oğlunun tespihinin imamesi, nişanesi, tepeliği ve püskülüne bakarak ve parmaklar her tespih tanesini kaydırdığında içlerinden “Süphanallah” çekerek oturmaları, Cumhuriyete hiç yakışmadı. Anladık babası eski başbakan, onu karşılayıp alkışlıyordunuz peki oğlunu ne için eğilip etekliyorsunuz? Densizlik!

Necati Doğru’nun yazısı