Necati Doğru: Bu hastalığın ilacı sandıkta

Bu hastalığını ilacı, sandıkta gizli. Halkın “koltuk seviciliğe son verecek ilacı” seçim sandığından çıkartması gerekiyor. Biliyorsunuz; 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sandıktan yaklaşık 54 milyon geçerli oy çıkması hesaplanıyor. Bu hesapla; koltuk sevicinin yaklaşık 27 milyon oy alması gerekiyor. Mümkün değil. En güçlü olduğu 2018 seçiminde 23.8 milyon oy alabilmişti. 2018 yılından bugüne ülkede, üç beş zengin ve arsız partili azınlık hariç, herkesin hayatı kötüye gitti. Ülkenin bütün iyi insanları önlerini göremez oldu. Vurduranı Meclis’te gizlenen Sinan Ateş cinayetinden sonra eskiden oylarını ona vermiş ülkücülerin büyük bölümü de ”6’lı Masa” tarafına geçti. Muhalefet, halka koltuk seviciliğine son vereceği sözünü veriyor.

Necati Doğru’nun yazısı