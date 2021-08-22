Necati Doğru: Bu belge 28 Şubatçı generallerin duyarlı davranmakta haklı olduğunun göstergesi değil mi?

Seçimler olmuş, iktidarı AKP kazanmıştı. 2004 yılıydı. Başbakan Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık Müsteşarı da Ömer Dinçer’di. 2004 yılında MİT ve Genelkurmay, Milli Güvenlik Kurulu’na bir sunum yapmışlar ve ordu ile devlet kurumlarına sızmış Fetullah Cemaati (bugün FETÖ’cü) örgütlenmesini ortaya belgeleriyle koymuşlardı.

Ve bu belgelerin ışığında Milli Güvenlik Kurulu, o gün hükümete “orduya ve devlete sızmalara karşı bir mücadele planı hazırlama görevi” vermişti. Ancak dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Müsteşarı Ömer Dinçer, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının olduğu dosyayı “rafa kaldırma kararı” almışlardı.

Bunu Ömer Dinçer’in kendisi de kabul etmiş ve 2015 yılında yazdığı kitabında; “rafa kaldırmanın siyasi sorumluluğunu başbakan, hukuki sorumluluğunu da ben üstlendim” diye yazmıştı. 2016 yılının 15 Temmuz günü de orduya sızmış Fetullahçılar, Tayyip Erdoğan iktidarına karşı “darbe girişimi” yapmışlardı.

Bu belge 28 Şubatçı generallerin duyarlı davranmakta haklı olduğunun göstergesi değil mi?

Necati Doğru’nun yazısı