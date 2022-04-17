Necati Doğru: Bu aile boyu 15 milyon dolar yurt dışında nasıl kazanıldı?

Oysa Cumhurbaşkanı tarafı şu soruların cevabını halka verebilselerdi:

Soru 1:

Bu aile boyu 15 milyon dolar yurt dışında nasıl kazanıldı?

Soru 2:

Bu kazancın vergisi ödendi mi? Vergisi ödendiyse MAN Adası’nda şirket ilişkisi kurmaya neden

ihtiyaç duyuldu?

Soru 3:

15 milyon dolar kazancın vergisi ödendiyse nerede ödendi?

Soru 4:

Enişte, dünür, kardeş ve oğul MAN Adası’nda tabela şirket ile para alış verişini hangi ticari amaç

gözeterek kurdular? 15 milyon dolar yurt dışında kazanıldıysa ne alındı, ne satıldı, kaça alındı, kaça

satıldı, ticari başarı nedir?

Soru 5:

15 milyon doların kazanılması sırasında bir “kara para aklama girişimi” oldu mu? Türkiye’de sık sık

ilan edilen “Varlık Barışı” adlı yurt dışında tutulan dolarların Türkiye’ye getirilerek hiçbir vergi

incelemesine konu yapılmadan temizlenip aklanmasında bu MAN adası dolarları da faydalandı mı?

Necati Doğru’nun yazısı