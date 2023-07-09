Necati Doğru: Baca vergisine benzer vergiler bulunabilir

KDV oranı arttı. ÖTV oranı yükseldi. Harçlar fırladı. Yine de yetmiyor. Sırada başka tür bir vergi hazırlanıyor olabilir. Örneğin, her konuta rayiç bedeli üzerinden yüzde 3, yüzde 4, yüzde 5 bir vergi daha gelebilir. O da yetmez! Halkı kümese kapatılmış yolunacak kaz yerine koyup; baca vergisine benzer vergiler bulunabilir. Ancak bunun için Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değiştirmeye ne ihtiyaç vardı? Belli ki, yenilenen Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı, “dışarıdan beklenen dolarları” hemen bulamayacaklar. Elde kalan devlet malları, limanlar, diğer imtiyazlar doları bol Arap krallarının ülkesine “tantanalı ziyaretler yapılarak” satılması zaman alacak.

Necati Doğru’nun yazısı