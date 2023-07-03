Necati Doğru: 19 milyon dolara ne oldu?

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu baştan aşağı bir gecede değiştirildi. Başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı ve yeni bir yönetim kurulu atandı. Cumhurbaşkanı olaya el koydu. Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirildi. Türkiye Varlık Fonu’nun “25 milyon doları içeriden kurmalı vurgunla” soyulmuştu. İlk Başkan ve Genel Müdür Mehmet Bostan ve onun tezgahçısı Bülent Göktuna tutuklanıp hapse kondu. Aracı şirket McKinsey’den 6 milyon dolar geri alındığı yazıldı, fakat kalan 19 milyon dolara ne oldu? 19 milyondan haber yok.
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