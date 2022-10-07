Nebati’ye göre faiz tek haneye inecek, enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faizin tek haneye ineceğini ve enflasyonun da aralıkta düşeceğini söyledi.

Görüntü: CNN Türk

CNN Türk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuşan Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak.

* Enflasyon sadece Türkiye’nin problemi değil, tüm dünyanın problemi.

* Enerji ithalatçısıyız, bunun çok ağır bir baskısı oldu. Geçen yıl hiçbir makro ekonomik göstergenin desteklemediği kurlardaki ani değişiklikler yaşandı.

* Enflasyonun en büyük sebeplerinden biri kurdaki artış. Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var.

* Cari dengeyi yakalamış hatta cari fazlayı veren bir ekonomi hedefliyoruz. Türkiye 90’lı yıllarını kaybetti. Türkiye bir dengeye ulaşmaya çalışıyordu. 2002 yılında AK Parti ile Türkiye yeni bir denge oluşturdu. Bizler faiz, enflasyonun üzerinde olmalı öğretisini reddediyoruz. Bu yeni dengenin sancılı da olsa gerçekleşeceğini ve Türkiye’nin orta gelir tuzağında kurtulacağına inanıyorum. Faiz tek haneye inecek, adımlar atılacak. Enerji fiyatlarının düşmesiyle Türkiye bu dengeye ulaşacaktır.

* Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati’yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben. Türkiye’de akademiyi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Benimle dalga geçiyorlar. Sokakta insanların epistemolojiyle ne işi olur? İnsanlar eve kaç ekmek götürdüğüne bakar. Ama bir bilim adamı bilim adamı gibi davranacak.