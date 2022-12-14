Nebati’nin ‘gerçek mortgage’ planı: 5 milyon lira üstü konuta kredi beklentisi

Konut firmaları temsilcileri, iktidarın duyurduğu ‘gerçek mortgage’ hazırlığıyla ilgili olarak, düşük faiz uygulamasının piyasa fiyatı haline gelen 5 milyon liralık konutları kapsaması gerektiği uyarısını yapıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konut sektörünü canlandırmaya dönük ‘gerçek mortgage’ hazırlıkları olduğunu söylemişti.

Nebati, kampanyanın 15 yıl vadeli kredi ve konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli içereceğini belirtti.

Nasıl Bir Ekonomi’den Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileriyse üç temel beklentiyi dile getirdi:

*Konut fiyatlarının artık 5 milyon liranın üzerine çıkması nedeniyle ilk ödemeler için peşinat oranlarının yüzde 30’dan 10’a düşürülmesi

*Güncel fiyatların baz alınıp 5 milyon lira üzeri konutlara da düşük faizli kredi verilmesi ve yeni üretimin yapılabilmesi için inşaatı süren konutların da kampanyaya dahil edilmesi

*Daha önceki sosyal konut düzenlemelerinde olduğu gibi halihazırda konut sahibi olanlara kredi kullandırılmaması ve borç vadesi dolana kadar satışa engel konması

Sektör kaynakları aksi takdirde kampanyanın etkisiz kalacağını vurguluyor.