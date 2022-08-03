Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz” dedi.

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İktidara yakın A Haber’de Metin Altınok’a konuşan Nebati, özetle şunları söyledi:

* 2022’nin Ocak ayı ile 2020’nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.

* İlk vakalar ile beraber dükkanlar kapandı, işletmeler durdu. İnsanlar önünü göremiyor. Ne olacağını bilmeyen bir Türkiye ve dünya resmi. Biz dedik ki insanlar işlerini kaybedeceğini bilsin.

* (Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi. Savaş Türkiye’ye fiyat artışı olarak yansıdı.

* Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır.

* Yolları yaptık büyük köprüler bitti. Savaşta Türkiye’de çarklar döndü.

* Geçen ay G20 toplantısındaydım. İki önemli toplantı da gelişmiş ülkelerin merkez bankaları başkanlarının ağlaştığı bir toplantıydı.

* Türkiye faiz artırırsa yıl sonunda küçülmeye başlar.

* Bir ay öncesine kadar petrol fiyatlarındaki artışlardan dolayı adete dayak yedik.

* Enflasyon ağustos ayında bir miktar daha düşecek. Aralık ayında enflasyonda düşüş trendine gireceğiz.

* TÜİK üzerinden sistematik bir saldırı yapıyorlar. TÜİK’in yöntemleri çok açık, rakamlarla şansı yok.

* Yüzde 25 artış sınırıyla da kiracıları koruduk. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz.