Nebati, baz etkisiyle düşen enflasyonu ‘verdikleri çetin mücadele’ye yordu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, baz etkisiyle düşen enflasyonun, verdikleri mücadelenin sonucu olduğunu savundu.

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TÜİK’e göre enflasyon martta aylık yüzde 2,29 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 50,5 seviyesine geriledi.

Yıllık enflasyon ocaktan beri kendini gösteren baz etkisiyle yüzde 55,18 seviyesine gerilemişti.

Yıllık enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu da endeksi 13,6 puan artırmıştı. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyon yüzde 1,18 geldi. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkıp yerine yüzde 1,18’lik oran girdi ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düştü.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.

Nitekim Bakan Nebati de Haber Global televizyonunda katıldığı programda bu söyleme sarıldı. Tarihi enflasyona karşı ABD ve Avrupa ülkeleri faizi artırırken, Türkiye’nin aksi yönde hareket etmesini savunan Nebati, şunları dedi:

“Biz aykırı bir hareket yaptık. Buna sadece mekanik bir anlayışla, teknik bir değerlendirmeden ziyade toplumsal bir karşılığının olması doğrultusunda hareket etmemiz gerekti. ‘Büyümeden taviz vermeden enflasyonla da zamana yayarak mücadele etmeyi hedefliyoruz’ diye yola çıktık. Bu dönemde Rusya – Ukrayna Savaşı ve sonrasındaki etkiler elbette ki hedeflerimizi bir miktar ötelemiş olsa bile yazla birlikte toparlamaya başladık. Enflasyonla mücadelemizi çok daha anlaşılır bir hale getirdik. Toplum da enflasyonla mücadeleyi bizim söylediğimiz şekilde içselleştirmeye başladı. Büyümeden taviz vermediğimiz için işletmeler üretime devam ettiler, salgın ve savaşın getirdiği imkanlardan faydalanan işletmelerimiz yakın coğrafyaya ihracatlarını artırdılar. Böylelikle bir taraftan üretim ve yatırım artarken diğer taraftan da işsizlikle ilgili herhangi bir problem yaşanmadı.”