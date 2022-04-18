NBA’de sezon MVP’si olabilmek için yarışacak üç aday açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon MVP’sinin de belirleneceği bireysel ödüllerde son üçe kalan adaylar duyuruldu.
Toplam altı kategorideki ödüller için uluslararası spor yazarları ve yayıncılar oy kullandı.
Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak.
En değerli oyuncu (MVP)
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
- Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
- Nikola Jokic (Denver Nuggets)
En iyi başantrenör:
- Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies)
- Erik Spoelstra (Miami Heat)
- Monty Williams (Phoenix Suns)
En iyi defansif oyuncu
- Mikal Bridges (Phoenix Suns)
- Rudy Gobert (Utah Jazz)
- Marcus Smart (Boston Celtics)
En çok gelişim kaydeden oyuncu
- Darius Garland (Cleveland Cavaliers)
- Ja Morant (Memphis Grizzlies)
- Dejounte Murray (San Antonio Spurs)
En iyi çaylak oyuncu
- Scottie Barnes (Toronto Raptors)
- Cade Cunningham (Detroit Pistons)
- Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).
En iyi 6. oyuncu:
- Tyler Herro (Miami Heat)
- Cam Johnson (Phoenix Suns)
- Kevin Love (Cleveland Cavaliers)