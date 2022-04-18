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Yaramazlara biraz batar!

NBA’de sezon MVP’si olabilmek için yarışacak üç aday açıklandı


Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon MVP’sinin de belirleneceği bireysel ödüllerde son üçe kalan adaylar duyuruldu.

Soldan sağa: Antetokounmpo, Embiid, Jokic / Fotoğraf: NBA

Toplam altı kategorideki ödüller için uluslararası spor yazarları ve yayıncılar oy kullandı.


Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak.

En değerli oyuncu (MVP)

  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
  • Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)

En iyi başantrenör:

  • Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies)
  • Erik Spoelstra (Miami Heat)
  • Monty Williams (Phoenix Suns)

En iyi defansif oyuncu

  • Mikal Bridges (Phoenix Suns)
  • Rudy Gobert (Utah Jazz)
  • Marcus Smart (Boston Celtics)

En çok gelişim kaydeden oyuncu

  • Darius Garland (Cleveland Cavaliers)
  • Ja Morant (Memphis Grizzlies)
  • Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

En iyi çaylak oyuncu

  • Scottie Barnes (Toronto Raptors)
  • Cade Cunningham (Detroit Pistons)
  • Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).

En iyi 6. oyuncu:

  • Tyler Herro (Miami Heat)
  • Cam Johnson (Phoenix Suns)
  • Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

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