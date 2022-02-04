NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında yer alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla seçildi.

Fotoğraf: NBA.com

NBA All Star organizasyonu, her yıl şubat ayında NBA’de normal sezona ara verilmesi sonrası yapılıyor. Bu yıl 71’inci kez gerçekleştirilecek All Star maçı, Cleveland kentinde 21 Şubat’ta.

Doğu Konferansı yedekler

Jimmy Butler (Miami Heat)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

James Harden (Brooklyn Nets)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Fred VanVleet (Toronto Raptors)

Batı Konferansı yedekler

Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

The 2022 #NBAAllStar starters & reserves!



The #NBAAllStar Draft Show is Thursday, Feb. 10 at 6:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/MzaZLIFuHB — NBA (@NBA) February 4, 2022

İlk beş oyuncuları

2022 NBA All-Star maçının kaptanları ve ilk beş oyuncuları, taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenmişti.

En fazla oy alan isimler ‘LeBron James (Los Angeles Lakers)‘ ve ‘Kevin Durant (Brooklyn Nets)’ kaptan seçilmişti.

Takım kadroları ise kaptanlar tarafından 11 Şubat’ta canlı yayında gerçekleştirilecek draft ile belirlenecek.

Doğu

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers),

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Batı