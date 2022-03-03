Nazım Alpman: Ürpertiyle akla geliyor; sağ partilerle demokrasi inşa edilebilir mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolla, Madımak Katliamı sırasında Sivas belediye başkanı idi. Sivas Mağdurları denildiğinde Saadet Partililerin aklına öncelikle insanları yaktıkları için hapse atılanlar geliyor, yanarak ölenler değil!

Kürt işadamlarının katledildiği dönemin DYP’li içişleri bakanının da Meral Akşener olduğunu hatırlamadan geçmeyelim.

Altı partili “demokrasi cephesinde” yer alan sağcı liderlerden en masumunun DP’li Gültekin Uysal olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. O hiç değilse kendi partisi içinde “küçük bir şiddet” uygulamakla yetinmişti.

Kamuoyuna “büyük heyecanla” takdim edilen demokrasiyi inşa hareketine baktıkça ürpertiyle birlikte akla şu soru da ægeliyor:

-Sağ partilerle demokrasi inşa edilebilir mi?