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Yaramazlara biraz batar!

Nazım Alpman: Krizi fırsata çevirmek a-han da budur!


Enflasyon çıtası zirvede olanlar arasında yer alan bir ülke olmanın haklı gururu içinde kıvranıyoruz. Marketlerde yeni bir elemana yer açıldı. Elinde bir markalama cihazı ile devamlı olarak etiket yapıştırıyor.

Fiyatlar saat bazında arttığı için bazen günde iki-üç kere etiketleri değiştiriyorlar. Böylece istihdam alanında üstün başarılar elde ediliyor. Her markete bir etiket elemanı, bin markete bin yeni çalışan demek. Bu da sadece ülkemize özgü teorinin hayata geçmesidir:


-Krizi fırsata çevirmek a-han da budur!

Nazım Alpman’ın yazısı

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