Nazım Alpman: Hükümetin en sarsıcı muhalifi olarak Sedat Peker öne çıkıyor

Sedat Peker videolarıyla ortaya serilen manzara, siyaseti karıştırması yanında iki şeyi daha gösterdi. Birincisi yeni medyanın ne kadar etkili olduğunu… YouTube adlı ücretsiz yayın platformunun etki gücünü ortaya koydu. İkincisiyse iktidar borazanı olan -affedersiniz- gazetecilerin ne kadar yeteneksiz ve de niteliksiz olduklarını… Aldıkları görevi nasıl da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Şu anda hükümetin en sarsıcı muhalifi olarak Sedat Peker öne çıkıyor. Bu yüzden hamaset yapmak için yeni kalıp da şart oldu:

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-Vatan Millet Mafya!

Nazım Alpman’ın yazısı