Nazım Alpman: CHP açısından ‘çıkmaz sokak’ tabelası belli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ‘geniş ittifak’ projesiyle kendisinden başka hiçbir sol partinin bulunmadığı ‘altılı masa’ olarak tanımlanan Millet İttifakını kurdu.

CHP yönetiminin böylesine ağır bir ‘bagajla’ girdiği seçimlerde ulaştığı sonuca ‘başarı’ demesine şaşmamak gerekiyor. Gerçekten de başarıdır! CHP’nin sırtına alarak TBMM’ne taşıdığı bu sağcı partilerin vizyonlarının dört katını iktidardaki AK Parti ve MHP’nin yapabildiğini dünya âlem biliyor.

2024 Mart’ında yapılacak yerel seçimlere bu çizgide girecek CHP’nin başarı şansının olmayacağını görülebilmesi için daha kaç seçim kaybetmesi gerekiyor?

Sağcılarla sağcılık yarışına girildiğinde sonuç değişmeyecektir: Sağcılık her hâlükârda kazanır!

CHP açısından ‘çıkmaz sokak’ tabelası bellidir:

– Sürdürülebilir sağcılık!

Nazım Alpman’ın yazısı