Nazım Alpman: Bütün bunların kökeni 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde saklı

İmamoğlu soruşturma hakkında bilirkişi isteyip, konunun Fatih Sultan Mehmet’e de sorulup onun görüşlerinin alınmasını isteyebilir. Yeni Türk adalet sisteminde geriye doğru giderek davalar açılıp mahkûmiyetler verilebiliyor. Hazır bu yola sapılmışken 1453’e kadar uzanıp fetih sıcaklığında fikirler alınabilir. Bu isabetsizliğin arkasının gelmesinden de endişe ediliyor. Mesela Ekrem İmamoğlu’nun her pazartesi tırnak muayenesine tabi tutulması, “Demokrasilerde belediye başkanlarının tırnak kontrolü yoktur” diyerek yeni kurulan Tırnak Kontrol Daire Başkanlığı denetçilerine direnmesi nedeniyle de dava açılması kaygısı yayılıyor.

Bütün bunların kökeni 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde saklı. Değerli devlet adamı Erdoğan hep uyardı. İstanbul seçimlerinin nasıl bir dağılma yaratacağının işaretlerini verdi. Ama AKP örgütü ve de seçmeni onun uyarılarına kulak asmadı. Sonuçları birer ikişer ortaya çıkıyor:

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-İstanbul’u kaybeden aklını da kaybeder!

Nazım Alpman’ın yazısı