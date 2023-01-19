NATO, Ukrayna’yı uyardı: Rusya baharda yeni saldırı planlıyor

NATO, Kiev yönetimini Rusya’nın bahar aylarında yeni bir saldırı planladığı konusunda uyardı.

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NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Orgeneral Yaşar Güler’in temsil ettiği NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

AA’nın haberine göre Bauer, Rusya’nın yeni bir taarruz düzenleme ihtimaline yönelik soruyu yanıtlarken, Rusya’nın stratejik hedeflerinin değişmediğini, bu nedenle yeni bir taarruz beklediklerini söyledi.

Rob Bauer, “Bu kesin olarak emin olduğumuz bir şey değil ancak varsayımlar temelinde, stratejik hedeflerini değiştirmedilerse en yüksek ihtimalle baharda yeni bir taarruz düzenleyecekler” dedi.

Ukrayna’nın da zaten bu düşüncede olduğunu aktaran Bauer, “Ukraynalıların buna hazırlanması gerek” diye konuştu.