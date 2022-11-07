Nasuhi Güngör: Scholz’un Çin’i ziyaretinde Batı’da kıyamet koptu

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un son Çin ziyareti. Kıyamet koptu Batı kamuoyunda.

Washington Post, Almanya’yı “çizgiyi aşmak”la suçladı.

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FP’deki değerlendirmenin en ilginç tezini de şöyle özetleyeyim.

“Almanya’yı Çin ile işbirliğine zorlayan ulusal ekonomik çıkarlar değil. Seçkin Alman çokuluslu şirketlerinin ve endüstrilerinin özel çıkarları.”

Scholz’un heyetinde endüstri ve bankacılık devlerinden çok sayıda yöneticinin bulunması bu tabloyu tamamlıyor. İşte Berlin’i Pekin’e sürükleyen güçler.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in şu değerlendirmesinin de altını çizelim: “Almanya için rüzgarların tersten estiği dönem başlıyor. Almanya birleşmeden bu yana en derin krizi yaşıyor.”

Yani Soğuk Savaş’ın sona erip iki Almanya’nın birleşmesinden sonraki en büyük kriz. Haftasonu Rusya ve Çin’i destekleyen haber sitelerine ve yorumlara göz attım. Almanya’nın Çin hamlesini aktarırken, “Pekin’le işbirliği yapıp ABD’yi Avrupa’dan kovma”ya kadar giden tezlerin uçuştuğunu gördüm.

Nasuhi Güngör’ün yazısı