Nasuhi Güngör: Muhalefet üç alanda gerçekle bağını kaybediyor

Birincisi, ülke gündemini sosyal medya gündemiyle eş tutarak tartışmaları devam ettirmek. Bir süre sonra sosyal medyadan ibaret bir dünyaya sıkışıp kalmak. İkincisi, Z kuşağı konusunda olduğu gibi, milyonlarca insanı “anahtar teslim seçmen” olarak görmek. Gençler farklı, elbette çok dinamik ve kuşaklar arası çatışmalar giderek sertleşiyor. Ama bunlara bakarak onları kategorize etmek, kendi siyasi hedeflerinin tartışmasız ortağı saymak çok büyük bir yanılgı.

Çünkü bu çocukları aynı zihin ve duygu dünyasında tanımlayan herkes, onların sahip oldukları farklılık ve zenginliklerden habersiz demektir. Üçüncüsü, kuşkusuz çarşı-pazarda ortaya çıkan tepkiler her zaman önemlidir. Mevcut durumla ilgili fikir verir. Fakat aynı düzeyde tepkiye sahip olmayan geniş kitleleri, onların beklentilerini hesaba katmadan yapılan her analiz, sizi “gerçek”ten uzaklaştırır.

Nasuhi Güngör’ün yazısı