Nasuhi Güngör: Elimiz güçlü fakat iki endişem var

Bu diplomatik trafiği hatırlatmamın nedeni, her birinin büyük resimde hızla bir anlam kazandığını göstermek.

Bunların devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart’ta Brüksel’de NATO liderler zirvesine katılacak. Ankara’nın bu kadar dikkatle ve beklentiyle izlendiği bir dönemde verilecek mesajlar çok önemli.

Elimiz güçlü, izlediğimiz politika doğru.

İki endişem var. İlki, iyi başladığımız işleri kötü tamamlama konusundaki hatırlamak istemediğim alışkanlığımız. Bunu aşıyoruz umudundayım.

Diğeri, doğru politikaları zenginleştirme ve kalıcı hale getirme konusunda özellikle düşünce hayatımızın çoraklığı. İşte bunu aşmak gerçekten çok büyük ve uzun soluklu çaba istiyor.

Düşünce hayatımızı, hele de böyle kritik zamanlarda hamasetin ve tarafgirlerin elinden kurtaramazsak, devlet aklını besleyen kanalların kuruması tehdidiyle karşı karşıya kalırız.

Nasuhi Güngör’ün yazısı