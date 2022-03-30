Nasuhi Güngör: ABD ve Rusya dünyada gri alanlar yaratıyor

Şöyle bir tespit nasıl anlaşılabilir: ABD ve Rusya dünyada gri alanlar yaratıyor. Bunlar yeni dünya düzenine giden yolun taşları bir anlamda.

Bu yaklaşımın “Ne yani ABD ve Rusya aralarında anlaşarak mı kriz çıkardılar” gibi talihsiz bir soruya uğraması muhtemel.

Dünyada “yeni” adını alan her düzenin kuruluşunda, geriye doğru baktığınızda şunları görebilirsiniz.

Sessizce ve hiç konuşmadan karşılıklı olarak mutabık kalınan konular olabilir.

Kriz öncesinde de konuşarak değil, oyun kurarak rakibinize terk ettiğiniz alanlar olabilir.

Büyük güçler, bir krizin çıkışından sonucuna kadar yaptıkları hesaplarla belli alanları bir diğerine bırakabilir.

Bu diplomatik bir “şike” değildir. Oyun kurgusunun bir parçasıdır.

Nasuhi Güngör’ün yazısı