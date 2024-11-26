Avukatları, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) başkanı Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna itiraz etti.

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Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklamasına ilişkin “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” paylaşımında bulunmuştu.

İstanbul başsavcılığı Mahruki hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Savcılığa ifade veren Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahruki’nin avukatları Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

İHA‘nın haberine göre İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede şöyle dendi:

“Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı iki paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylamayla ilgili endişelerini takipçileriyle paylaşmaktır.

Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukatıyla birlikte adliyeye gelip savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.”



