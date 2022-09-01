Canlı yayında kalp krizi geçiren ‘Borsa Kralı’ lakaplı emekli iş insanı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.

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Artı TV’de Fatih Yapıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Güncel’ isimli programa konuk olan Ayan, program sırasında kalp krizi geçirmişti.

Yapıcı, programdan iki gün sonra Ayan’ın hayatını kaybettiğini Twitter’dan “Büyük bir üzüntü ile bu satırları yazıyorum Nasrullah Ayan hayatını kaybetti. Sevenlerinin başı sağolsun” sözleriyle duyurdu.

Büyük bir üzüntü ile bu satırları yazıyorum Nasrullah Ayan hayatını kaybetti. Sevenlerinin başı sağolsun. — Fatih Yapıcı (@fatihyapici34) September 1, 2022

Gazeteci Cüneyt Akman da Ayan’ın kuzeniyle konuştuğunu söyleyerek şunları yazdı: “Haberi vermek benim için çok acı. Amcaoğlu Ekrem Uca’nın bildirdiğine göre Nasrullah kardeşimi kaybettik. Cenazesi 3 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Mersin Pozcu Muğdat Camiinden kalkacak ve aile kabristanına defn edilecektir. Ailesi ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Nasrullah Ayan Türkiye tarihinde ve ekonomi tarihinde yerini almış bir dostumdu. Sadece bir ‘borsa kralı’ değil siyasi ve sosyal düşünceleriyle de müstesna bir kişilikti. Beraber çalıştık, çok sohbet ettik, danıştık. Zor hayatı oldu. O kalp o hayatı taşıyamadı.”