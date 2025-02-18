Nasrallah için cenaze töreni: Beyrut Havalimanı trafiğe kapatılacak

Eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için 23 Şubat’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta cenaze töreni yapılacak. Havalimanı dört saat trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: AA

Nasrallah 27 Eylül 2024’te, yerine düşünülen Haşim Safiyuddin’se 4 Ekim’de İsrail saldırılarında öldürülmüştü.

Lübnan ve İsrail 27 Kasım 2024’te ateşkese varmıştı.

İki isim için 23 Şubat’ta Beyrut’ta cenaze töreni yapılacak.

Hizbullah lideri Naim Kasım törene geniş katılım için çağrı yaptı.

İran üst düzey bir heyetin törene katılacağını duyurmuştu.

Şarku’l Avsat‘ın haberine göre tören için Beyrut’a gidiş-dönüşlü çok sayıda bilet kesildi.

Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de 23 Şubat’ta 12:00 ile 16:00 arası havalimanının kapalı olacağını, iniş ve kalkışların durdurulacağını duyurdu.

Havalimanında geçen Hizbullah destekçileri gösterileri düzenlemiş, bir İran uçağının inişinin engellenmesinin ardından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kuvvetlerine saldırı düzenlenmişti.