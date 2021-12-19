NASA, Tuz Gölü’ndeki kuraklığı paylaştı, Doğa Derneği flamingoları hatırlattı

Kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 70’lere varan oranda düşerken, göllerin yüzde 60’ı kurudu. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü’nde bir kilometrelik çekilme yaşanırken bu yaz Tuz Gölü, İkiz Göller, Kuyucuk Gölü, Akşehir Gölü, Marmara Gölü tamamen kurudu.

Göllerin kurumasının tek sebebi kuraklık değil. Vahşi tarım sulaması da kuraklık kadar etkili. Geçtiğimiz temmuz ayında flamingoları gözlemek için Tuz Gölü’ne giden doğa gönüllüsü Fahri Tunç’un paylaştığı binlerce flamingo yavrusunun kuraklık ve tarımda kullanılan vahşi sulama nedeniyle öldüğü görüntüler infial yaratmıştı.

Doğa Derneği’nin Twitter hesabı üzerinden NASA’nın yeryüzünü uydu görüntüleriyle izleyip iklim ve çevre felaketlerini rapor eden Earth Observatory kolunun paylaştığı uydu görüntüsü alıntılanarak şöyle yazıldı: “Burada gördüğümüz sadece #Tuz Gölü değil. #Türkiye’nin yanlış tarım ve su politikaları sonucunda yok olan tüm sulak alanlar, binlerce yavrusu ölen flamingolar, yuvasız ve besinsiz kalan kuşlar ve balıkların kısacası kocaman bir yaşam döngüsünün yok oluş resmidir!”