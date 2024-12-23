NASA, insan yapımı sondayı Güneş'e en yakın noktaya gönderecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) geliştirdiği insan yapımı Parker Güneş Sondası, şimdiye kadar ulaşılabilmiş Güneş’e en yakın noktaya gönderilecek.

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TRT Haber‘in aktardığına göre yakın geçişi sırasında sonda, Güneş’in yüzeyine sadece 6,1 milyon kilometre uzaklıktan geçecek ve saniyede yaklaşık 192 kilometre hızla ilerleyecek.

NASA, sondanın tüm sistemlerinin çalışır durumda olduğunu ve bu cesur dalışa hazır olduğunu açıkladı.

Bu perihelion (en yakın geçiş) dalışı, bu yıl planlanan yakın geçişler serisinin ilki olacak.

Her seferinde benzer hız ve mesafeye ulaşması beklenen Parker, daha sonra görevini tamamlayacak.

NASA’nın Parker Güneş Sondası Programı Bilimcisi Arik Posner, “Bu, NASA’nın cesur görevlerinden bir örnek. Kimsenin daha önce yapmadığı bir şeyi gerçekleştirerek evrenimizle ilgili uzun süredir cevap bekleyen sorulara yanıt arıyoruz” dedi.

2018’de fırlatılan sonda, bugüne kadar hem Güneş’e yakınlık hem de hız rekorları kırdı.

Sonda, Güneş’in atmosferini oluşturan sıcak plazma bulutunun içinde ölçümler yaparak, yıldızın nasıl çalıştığına dair veri topluyor.

Bilim insanları, Güneş atmosferinin neden yüzeyinden daha sıcak olduğunu, manyetik alanının nasıl oluştuğunu ve kimyasal bileşimindeki sırları anlamaya çalışıyor. Parker’ın ölçümleri, bu sorulara yanıt verebilir.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden astrofizikçi Nour Raouafi, “Bu, insanlık için büyük bir başarı olacak. Neredeyse bir yıldıza iniş yapıyoruz. Bu, 1969’daki Ay inişiyle eşdeğer bir başarı” dedi.

Parker, 27 Aralık’ta geçiş yaptığını bildirmek için bir sinyal gönderecek.

2025 boyunca dört yakın geçiş daha yapması planlanan sonda, yakıtı tükendiğindeyse Güneş’e teslim olacak.