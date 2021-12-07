Narkotik birimlerinden Türkiye genelinde operasyon: 4 bin 331 gözaltı

Türkiye genelinde, narkotik birimlerince son bir haftada 4 bin 331 kişi gözaltına alındı. Başkentteki asayiş uygulamalarında ise 225 kişi tutuklandı.

AA’nın haberine göre narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

4 bin 331 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 84 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 221 kilogram marihuana, 31 kilogram metamfetamin, 29 kilogram skunk, 66 kilogram bonzai, 160 kök kenevir bitkisi, 12 bin sentetik ecza, 904 bin adet ecstasy, 1000 adet captagon, 8 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzeme ile 833 tabanca/tüfek ve 110 bin 580 lira bulundu.

Başkentte asayiş uygulaması: 225 tutuklama

Ankara’da da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 18 Kasım-2 Aralık arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Şüpheli görülen 476 bin 724 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1268 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 225’i tutuklandı.

Kontrol edilen 227 bin 60 otomobilden 17’sinin çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 37 motosiklet ve 30 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık, 2 bin 206 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldı.