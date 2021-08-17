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Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Türkiye, Taliban’ın açık hedefi iki üst düzey siyasetçiyi Kabil’den çıkarıp İstanbul’a getirdi

Hulusi Paşa konuyla derhal ilgileniyor ve Kabil askeri havaalanının komutanını arayarak gerekli izni alıyor. Saat gece yarısı ikiyi gösterdiğinde Afganistan’ın iki dışişleri bakanı Rengin Dadfar Spanta ve Muhammed Hanif Atmar Kabil askeri havaalanına giriş yapıyorlar.

Hikmet Çetin’in telefonu ve Hulusi Akar’ın inisiyatifi ile Afganistan Hükümetinin bu önemli isimleri alanda biraz bekledikten sonra Türkiye’ye doğru havalanmaya hazırlanan uçaklara bindiriliyor ve Afganistan’dan çıkıyorlar.


Bu hikayeyi Sayın Hikmet Çetin’den dinlerken deneyimli siyasetçi hala olayın etkisindeydi. “Sabaha kadar uyuyamadım Nagehan hanım, bu insanların hayatları tehlikedeydi ve bir şey yapamazsam kendimi hiç affetmeyecektim. Neyse ki hem Dışişleri Bakanlığı hemen ilgilendi hem de Hulusi Paşa derhal inisiyatif alarak uçuşu organize etti.”

Türkiye, Taliban’ın açık hedefi olan iki üst düzey Afganistanlı siyasetçiyi Kabil’den çıkarıp İstanbul’a getirdi.

Nagehan Alçı’nın yazısı

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